贺锦丽丈夫全代会致词 聊两人故事吸选票

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（法新社芝加哥20日电） 民主党籍总统候选人、现任副总统贺锦丽的夫婿任德龙今天在芝加哥的民主党全国代表大会（DNC）上，致词分享两人从相亲到步入婚姻的故事，试图说服美国民众倾心贺锦丽。

这位美国历来首位「第二先生」以着重贺锦丽（Kamala Harris）人性面的演讲，吸引了全代会的目光。

当59岁的任德龙（Doug Emhoff）在会上讲述两人相识、贺锦丽成为他孩子继母的故事，党代表们高呼着「道格」（任德龙的名字）。任德龙放弃他飞黄腾达的法律事业来支持贺锦丽任副总统一职。

任德龙说从两人私下过往看来，贺锦丽已准备好胜任美国首任女性三军统帅。而这将使他成为美国首任第一先生。

「在生命中的重要时刻，贺锦丽对我来说正是对的人。此刻，在这个国家的历史中，她也正是对的总统。」

贺锦丽发布一张在「空军二号」（Air Force Two）上观看任德龙演讲的照片，并写道：「爱你，道格」。当时她正从密尔瓦基（Milwaukee）集会返回。

任德龙是现成的演说家。在拜登（Joe Biden）从白宫宝座之争退选、贺锦丽快速崛起后，任德龙能助美国民众熟悉这位副总统，被贺锦丽团队视为秘密武器。

自贺锦丽在2020年受拜登选定为竞选伙伴以来，任德龙作为他59岁妻子的最大支持者，扮演了相当引人注目的角色。

共和党籍候选人川普（Donald Trump）近期对贺锦丽发起个人且带有种族色彩的侮辱言论，这名育有两子的父亲遂成为她对抗这位前总统的斗犬。（实习编译：杨智恩/核稿：陈政一）