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贺锦丽马里兰州登台 非裔选民：我们充满希望

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（法新社马里兰州拉哥15日电） 激动群众今天聚集在华府郊外一所社区学院体育馆，他们本应为白宫稍早声明达成的药价调降协议欢呼，但参加集会的民主党支持者们更期待为总统候选人贺锦丽庆祝。

这场集会聚焦一项协议，内容是为参加社福计画的退休人员降低药物费用。当副总统贺锦丽（Kamala Harris）与总统拜登（Joe Biden）一同发言时，一名与会者高喊「爱你们」。

这是自拜登上月21日宣布放弃竞选连任以来，两人首次一起露面。贺锦丽于拜登宣布退选后接棒成了民主党总统候选人。

53岁的潘纳蒙（Kimberly Pennamon）说：「我们对贺锦丽充满希望，我们觉得她做得到。」

潘纳蒙还说：「在她宣布参选之前，人们真的兴趣缺缺…但现在充满活力。」

主要为非裔美国人的群众挤在马里兰州乔治王子郡（Prince George’s County）社区学院体育馆长椅上。乔治王子郡是民主党在马里兰州的大本营，2020年有超过89%选民投票给拜登。

这里超过60%人口是非裔。许多参加集会者非常希望能见到贺锦丽，她有机会成为美国首位非裔女性总统和第2位非裔总统。

一些参加者说，自非裔前总统欧巴马（Barack Obama）2008年、2012年成功当选后，他们没去过其他政治集会，但现在他们觉得受到激励再次参加这类集会。

与朋友一起来的71岁退休教师希里安（Effie Hillian）便是如此。希里安热情满溢地反覆说着：「我们非常兴奋、充满希望。」

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