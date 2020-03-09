联邦铁路公司掌握着大约370万通勤者的个人资料。

(SRF-SWI)

因出于广告目的利用通勤者的个人资料，瑞士联邦铁路公司(SBB/CFF/FFS)日前正受到抨击。由于被利用的资料数量不断增加，资料保护督察官及某监察组织已就此敲响警钟。



联邦铁路公司各项服务的数字化程度越来越高，现在他们不但有了客户的姓名、住址、年龄、性别、电话号码、相片、行程细节，其数据库里甚至还有了通勤者的定位信息。举例来说，大约50万人已注册了方便购票的EasyRide应用。



联邦资料保护督察官(多语)外部链接阿德里安·洛布齐格(Adrian Lobsiger)告诉瑞士德语区电视台SRF(德)外部链接：“如果你知道某个人在哪儿上班或者在哪里睡觉，那你就知道这人是谁。”



合法黑客协会“混沌电脑俱乐部(Chaos Computer Club，多语)外部链接”的软件开发员福尔克·比尔克(Volker Birk)警告说，中央数据库很容易引诱黑客盗窃和滥用个人信息用来犯罪。



+ 瑞士联邦铁路公司的数据隐私政策外部链接



联邦铁路公司掌握着大约370万客户的资料。他们利用部分个人信息发布广告，每年收益达到数百万瑞郎。这家国营企业在自己的数字平台上运营有针对性的广告横幅。



联邦铁路公司在发给瑞士资讯swissinfo.ch的电邮声明中指出：“数字产品与服务中的客户隐私的保护是本公司的头等大事。我们保证会依照法律及相关资料保护法的条款，来处理客户的个人资料。我们不会使用姓名、住址、电话号码、电邮地址等可识别个人资料。”



该公司称，他们使用第三方服务AdServers(以广告目的筛选资料的技术平台)来更好地投放广告和展开宣传，处理的客户资料包括年龄、居住地、性别、行程数据(出发与到达时间)、用户ID和IP地址等。



联邦铁路公司数字业务主管马库斯·巴斯勒(Markus Basler)告诉SRF，这些资料从未被直接出售给广告商。客户还有机会决定拒绝个人资料的出售，约20%的用户做出了这一选择。



此外，联邦铁路公司从未以这种方式使用客户的购票信息，并在一年后删除行程历史，巴斯勒补充道。“我们的目标不是利用广告使收入最大化。我们只在合理范围内使用这些资料，”他最后表示。





(翻译：小雷), 瑞士资讯swissinfo.ch

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