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越南下龙湾游船翻覆罹难者升至34　8人仍下落不明

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（法新社河内19日电） 越南媒体指出，一艘载有多个家庭的游船今天下午在下龙湾（Ha Long Bay）水域遭遇暴风雨翻覆，造成至少34人死亡，救援人员仍在紧急找寻下落不明的民众。

越南快讯（VNExpress）报导，这艘船载有48名乘客和5名组员，受到突如其来暴雨影响，在被列为联合国教科文组织世界遗产（UNESCO World Heritage）的下龙湾翻覆。

报导指出，船上乘客大多为从首都河内（Hanoi）来访的家庭，包括超过20名孩童。

报导提到：「边境防卫人员救起11人，并找到34具遗体。」

救援工作持续进行至夜晚，以找寻8名下落不明的民众。

下龙湾办公室人员陈重雄（Tran Trong Hung，音译）告诉法新社，暴风雨是从下午开始，「天空下午2时（台湾时间下午3时）左右开始转黑」。

他说，天空下起「如趾头般大小的冰雹，还伴随大雷雨、打雷和闪电」。

政府官网的声明表示，当局将「调查并厘清事件原委，并严厉处理违法行为」。

越南快讯引述国家水文气象学预测中心（National Center for Hydrometeorological Forecasting）主任梅文谦（Mai Van Khiem，音译）的发言写道，越南北部的这场暴风雨并非因受到南海轻度台风「薇帕」（Wipha）影响所致。

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