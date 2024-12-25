立足瑞士 报道世界
登录

越南新网路规定上路 要求社群平台实名制

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社曼谷25日电） 越南新的网路规定今天上路，要求脸书（Facebook）和TikTok等社群平台验证用户身分并将资料送交当局，批评人士称这波措施将进一步打击言论自由。

依据「第147号法令」（Decree 147），所有在越南营运的科技巨擘必须透过电话号码或越南身分证号码验证用户帐号，并将这些资讯与他们的全名和出生日期一并储存。

他们必须根据要求向当局提供这些资料，并在24小时内删除任何政府视为「非法」的内容。

越南国营媒体「越南快讯」（VNExpress）报导，这些新规定今天生效。

「越南快讯」指出，所有社群媒体网站须在90天内提供当局有关「来自越南的一般浏览总数」及每月一般用户数等资料。

前政治犯黎英雄（Le Anh Hung，音译）表示，这项法令是「侵犯基本自由的最新迹象…合法与非法之间的界线模糊」。

他说：「没人想要进监狱，因此一些社运人士当然会更加谨慎和畏惧这项法令。」

越南强硬派政府一般会迅速行动消除异议，并逮捕批评人士，尤其是那些在社媒上有号召力的人。

在YouTube有近12万名订阅者的越南部落客杨文泰（Duong Van Thai，音译）经常录直播批评政府，他今年10月因被控发布反国家讯息遭判处12年徒刑。

「第147号法令」根基于2018年网路安全法，当时遭美国、欧洲联盟和网路自由倡议人士严厉批评，称越南模仿中国对网路的压制性审查制度。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

您是否认为虚假信息对直接民主国家来说尤其危险？

2024年是全球大选数量创纪录的一年，有目的的虚假信息在许多选举中都曾引起轩然大波。虚假信息对社会信任的负面影响不容小觑。

参与讨论
23
56 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 马修·艾伦

如何避免人工智能被强国和大公司垄断？

人工智能有可能解决世界上的许多问题，从抗击疾病到改善气候政策。但最富裕的国家和最强大的科技公司可能会试图垄断这些好处。

参与讨论
23
23 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 策诺·佐卡泰利

瑞士有哪些“奇葩事”？你想知道吗？

知道吗，在瑞士，养单只豚鼠宠物是违法的！“嗡嗡球”(hornuss)真的嗡嗡响吗？还有，瑞士外交官在埃及意外发现自己曾祖父的木乃伊，这个故事是真的吗？

参与讨论
12
25 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团