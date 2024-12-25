越南新网路规定上路 要求社群平台实名制

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（法新社曼谷25日电） 越南新的网路规定今天上路，要求脸书（Facebook）和TikTok等社群平台验证用户身分并将资料送交当局，批评人士称这波措施将进一步打击言论自由。

依据「第147号法令」（Decree 147），所有在越南营运的科技巨擘必须透过电话号码或越南身分证号码验证用户帐号，并将这些资讯与他们的全名和出生日期一并储存。

他们必须根据要求向当局提供这些资料，并在24小时内删除任何政府视为「非法」的内容。

越南国营媒体「越南快讯」（VNExpress）报导，这些新规定今天生效。

「越南快讯」指出，所有社群媒体网站须在90天内提供当局有关「来自越南的一般浏览总数」及每月一般用户数等资料。

前政治犯黎英雄（Le Anh Hung，音译）表示，这项法令是「侵犯基本自由的最新迹象…合法与非法之间的界线模糊」。

他说：「没人想要进监狱，因此一些社运人士当然会更加谨慎和畏惧这项法令。」

越南强硬派政府一般会迅速行动消除异议，并逮捕批评人士，尤其是那些在社媒上有号召力的人。

在YouTube有近12万名订阅者的越南部落客杨文泰（Duong Van Thai，音译）经常录直播批评政府，他今年10月因被控发布反国家讯息遭判处12年徒刑。

「第147号法令」根基于2018年网路安全法，当时遭美国、欧洲联盟和网路自由倡议人士严厉批评，称越南模仿中国对网路的压制性审查制度。