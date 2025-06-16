The Swiss voice in the world since 1935
登录

边界争议延烧 柬埔寨扬言禁止泰国蔬果进口

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社金边16日电） 在国内颇具影响力的柬埔寨前总理洪森（Hun Sen）今天向泰国发出最后通牒，要求对方解除边界通行限制，否则将禁止所有泰国蔬菜水果输入柬国。这是两国边界争端的最新发展。

泰柬边防军5月28日于存在主权争议的两国边界地区爆发冲突，造成1名柬国士兵身亡。事发地区被称为翡翠三角区（Emerald Triangle），位于柬埔寨、泰国和寮国的交界处。事后泰柬军方均宣称自身行动出于自卫。

泰国近日已加强与柬埔寨接壤边界的管控；柬埔寨13日下令军队保持「全面戒备」、禁止在电视和电影院播放泰剧、关闭1个重要边界检查站，并降低与泰国之间的跨境网路连结速度。

柬埔寨总理洪马内（Hun Manet）之父、现任参议院议长洪森（Hun Sen）发布全国谈话时扬言，如果曼谷未在24小时内解除所有边界通行限制，将禁止所有泰国蔬菜和水果输入。 柬国15日已正式请求国际法院（ICJ）协助解决4个边界地区的争端，包括上月爆发冲突的地点和3座古庙所在地。 洪森还呼吁在泰国工作的数万名柬国移工返国；他指称，随着边界争端延烧，他们将面临日益严重的歧视。

泰柬边界超过800公里，大多是在20世纪初法国殖民中南半岛时期划定，双方长期以来在边界议题上一直争执不休。2008年以来，存在主权争议的两国边界地区因争端而引发的暴力事件已导致28人丧生。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Marc Leutenegger

您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？

瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。

参与讨论
34
54 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dorian Burkhalter

人道主义领域还有未来吗？怎样的未来？

美国、英国和瑞士-国际人道主义体系中几个最大的传统捐助国最近纷纷宣布削减援助预算。该领域陷入生存危机。哪些新的援助途径值得人道主义者去探索？

参与讨论
13
14 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Domhnall O'Sullivan

社交媒体平台对民主辩论，是推动还是阻碍？

社交媒体平台在现代民主社会中根基深厚，塑造着我们如何交流、如何形成政治观点。但问题也随之而来：这些平台真的提供了一个多元开放、活跃有序的“数字公共广场”吗？

参与讨论
13
13 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团