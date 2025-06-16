边界争议延烧 柬埔寨扬言禁止泰国蔬果进口

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（法新社金边16日电） 在国内颇具影响力的柬埔寨前总理洪森（Hun Sen）今天向泰国发出最后通牒，要求对方解除边界通行限制，否则将禁止所有泰国蔬菜水果输入柬国。这是两国边界争端的最新发展。

泰柬边防军5月28日于存在主权争议的两国边界地区爆发冲突，造成1名柬国士兵身亡。事发地区被称为翡翠三角区（Emerald Triangle），位于柬埔寨、泰国和寮国的交界处。事后泰柬军方均宣称自身行动出于自卫。

泰国近日已加强与柬埔寨接壤边界的管控；柬埔寨13日下令军队保持「全面戒备」、禁止在电视和电影院播放泰剧、关闭1个重要边界检查站，并降低与泰国之间的跨境网路连结速度。

柬埔寨总理洪马内（Hun Manet）之父、现任参议院议长洪森（Hun Sen）发布全国谈话时扬言，如果曼谷未在24小时内解除所有边界通行限制，将禁止所有泰国蔬菜和水果输入。 柬国15日已正式请求国际法院（ICJ）协助解决4个边界地区的争端，包括上月爆发冲突的地点和3座古庙所在地。 洪森还呼吁在泰国工作的数万名柬国移工返国；他指称，随着边界争端延烧，他们将面临日益严重的歧视。

泰柬边界超过800公里，大多是在20世纪初法国殖民中南半岛时期划定，双方长期以来在边界议题上一直争执不休。2008年以来，存在主权争议的两国边界地区因争端而引发的暴力事件已导致28人丧生。