达成结束俄乌战争协议在即？俄外长：我们不急

afp_tickers

2 分钟

（法新社莫斯科26日电） 俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）今天接受国营媒体访问时暗示，莫斯科对达成结束乌克兰战争的协议并不急迫。

两国谈判代表今天分别在日内瓦与美国官员举行会谈，这是美国总统川普为推动终结俄乌冲突艰难谈判的一部分。

截至目前，多轮谈判皆未能达成协议，因为莫斯科提出强硬的领土与政治要求，基辅认为这等同于投降而予以拒绝。

俄罗斯高阶官员今天再次否认协议即将达成的说法。

拉夫罗夫表示：「你有听过我们提到任何最后期限吗？我们没有最后期限，我们有任务，我们正在完成这些任务。」

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）也说，目前要「预测」或说明和平进程处于何种阶段还为时过早。

培斯科夫说：「现在要试图界定当前处于哪个阶段或做任何预测都是大错，我不想犯这种错。」

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）多次表示，有必要与俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）会面，以就关键争议点达成共识，例如乌东地区的命运。

培斯科夫今天重申，俄罗斯不会在谈判结束前同意举行高峰会，且仅会签署由谈判团队敲定的协议。（编译：刘文瑜）