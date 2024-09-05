近25年美重大校园枪案一览

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（法新社华盛顿4日电） 美国乔治亚州今天发生枪击事件，造成两名学生和两名教师死亡、9人受伤，这只是美国学校枪击暴力悲剧中的最新一起。

法新社整理出过去25年美国最致命的校园枪击事件如下：

● 德州洛伯小学（2022）

2022年5月24日，一名18岁枪手冲进德州尤瓦尔迪市（Uvalde）洛伯小学（Robb Elementary School）开枪，导致19名学生和两名教师遭到枪杀。

● 德州圣塔菲高中（2018） –

2018年5月18日上午，德州圣塔菲高中（Santa Fe High School）一名17岁学生手持猎枪和左轮手枪朝同学开枪，造成10人死亡，其中包括8名学生。

● 佛州道格拉斯中学（2018）

2018年2月14日，一名因纪律问题被退学的道格拉斯中学（Marjory Stoneman Douglas High School）19岁枪手，返回位于佛州派克兰（Parkland）的学校开枪。他杀害14名学生和3名成年教职人员。

● 桑迪胡克小学（2012）

2012年12月14日，一名有心理健康问题病史的20岁男子在康乃狄克州新镇（Newtown）杀害母亲后，冲进桑迪胡克小学（Sandy Hook Elementary School）开枪，20名6岁和7岁的儿