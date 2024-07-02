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遇乱流酿40伤 欧罗巴航空转降巴西

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（法新社巴西首都巴西利亚1日电） 一架欧罗巴航空（Air Europa）班机遭遇强烈乱流，造成数十名乘客受伤，让原本由西班牙马德里（Madrid）飞往乌拉圭首都蒙特维多（Montevideo）的那架飞机不得不先转降在巴西。

法新社报导，这架载有325人的波音（Boeing）787-9梦幻客机（787-9 Dreamliner）今天一早改变航道至巴西东北部的纳塔尔（Natal）降落，落地时已有数十辆救护车待命。

当地卫生官员表示，有40名乘客因「擦伤和轻微创伤」被送往医院诊所接受治疗。

截至今天下午，仍有11人仍在留院观察中。

伤者包括西班牙、阿根廷、乌拉圭、以色列、玻利维亚、德国等国籍的乘客。

欧罗巴航空稍早前表示，有7名乘客因「种类不一的伤势」接受治疗，另有多名乘客因瘀青接受诊疗。

欧罗巴航空指出，已从马德里派出另一架飞机去接原班机乘客，遭遇乱流的那架波音客机则留在纳塔尔接受检查。

乘客乔达尔（Mariela Jodal）在社群平台X贴文说，许多人在「非常强烈的乱流」中受伤，她自己则是「多亏有系安全带」才安然无恙。

从她上传的照片可以看见，机舱天花板破损，管路和电线清晰可见，另一张则看到一辆辆救护车在停机坪待命。

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