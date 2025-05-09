重大坠机事故后 美宣布空管系统全面更新升级

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（法新社纽约8日电） 美国总统川普政府今天公布一项空中交通管制系统全面汰旧换新计画，今年1月华府发生致命坠机事故后，这项行动获得业界和国会议员的支持。

美国运输部长达菲（Sean Duffy）形容这是「一世代才一次的升级」计画，涉及重建部分空中交通管制塔，并使用最先进的版本替换雷达、感测器和通讯设备。

法新社报导，值此之际川普政府正在大幅削减开支，以弥补减税之后资金缺口，而这类改革可能需要数百亿美元，需要国会的支持。

在长达75分钟的发表会上，达菲并未公布更新空管系统的全部价格。

根据运输部一份文件，过去15年来，空中交通基础设施的所需资金平均每年30亿美元。

达菲表示，他将促请国会提供「全部预付款」，以确保这项具强烈企图心的计画能在3至4年内完成。

众议院运输与基础建设委员会上周已批准一项耗资125亿美元的初步计画，让空管系统现代化向前迈开一步，此案仍在院会审议中。

继华府1月发生美国客机与军方直升机相撞酿67死空难后，4月28日纽瓦克自由国际机场（Newark Liberty International Airport）也发生一起事件，当时附近的费城空管人员无法透过雷达或无线电与飞机取得联系，时间有90秒之久，所幸未酿灾。

达菲表示，纽瓦克事件凸显采取行动的必要性，并警告说，若不加以解决，「空管系统老化之下，大家会在全美其他地区看到类似纽瓦克事件再度发生」。（译者：纪锦玲）