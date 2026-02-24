金与正：北韩领导人背后位高权重的胞妹

（法新社首尔24日电） 北韩领导人金正恩的胞妹金与正近年跃升为平壤最有权势人物之一，不仅领导该国外交工作与核政策立场，近日更升任劳动党中央委员会部长，专家认为这展现了金正恩对她的支持与赋权。

外界长期视金与正（Kim Yo Jong）为金正恩（Kim Jong Un）最信赖的副手之一，北韩官媒今天报导，她昨天已在执政党劳动党第9次代表大会晋升为党中央部长，显示她在平壤决策圈具有高度影响力。

金与正据信年近40岁，她在北韩对外事务中扮演要角，但外界对她的了解相当有限。

根据南韩政府资料，金与正出生于1980年代末，是金正恩父亲、前任领导人金正日（Kim Jong Il）与他的第3位已知伴侣、前舞者高英姬（Ko Yong Hui）所生的3名子女之一。

金与正与她的哥哥金正恩一同在瑞士求学，2011年父亲逝世后，金正恩继承权力，金与正便迅速晋升党内高层。

北韩当局经常以她的名义发表声明，阐述外交政策或批评南韩与美国，使她俨然成为平壤的官方发言人。

脱北者出身的北韩研究学者安灿一（Ahn Chan-il）表示：「金与正是金正恩极少数能信任并倚赖的人之一。」

安灿一告诉法新：「她也曾在金正恩与（美国总统）川普的新加坡及河内峰会上担任工作层级官员，经验丰富、历练深厚。」

南韩庆南大学远东研究所教授林乙哲（Lim Eul-chul，音译）指出，金与正最近在党内的升迁「相当于（内阁）部长级」，「明确展现（金正恩）对她的支持与赋权」。

外界也非常关注，北韩本次党代表大会是否将提拔另一位与金正恩关系密切的女性，即他还是青少女的女儿金主爱（Kim Ju Ae，音译）。

安灿一谈到，金与正及其政治生涯的未来发展，「很可能取决于她未来5年与金主爱所建立的关系」。