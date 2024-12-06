阻二次戒严 韩最大在野党国会守夜

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（法新社首尔6日电） 韩国国会定明天就总统尹锡悦弹劾案进行表决，国会议员今晚在国会守夜，外头则有数以百计民众展开示威。最大在野党共同民主党党魁李在明强调，韩国民主正处在「最关键时刻」。

如果排定于当地时间明天晚间7时进行表决的弹劾动议通过，韩国届时将会出现临时领导人，取代因为在这个民主政体实施短命戒严而声势跌落谷底的尹锡悦。

不过李在明表示，在遭到弹劾之前，尹锡悦仍可能再一次推翻文官统治。他警告，动荡不安的韩国仍有遭到「另一场戒严企图」伤害的风险。

李在明在国会告诉法新社：「由于弹劾表决明天登场，之前这几个小时极其危险。」他和党籍议员已经夜宿国会多日，睡在他们的办公室里，不敢离开院区。

他说：「今晚将是最至关重要时刻。」共同民主党所有党籍议员计划夜宿国会议事堂，国会院区草坪上则停放着巴士，以防直升机像3日晚间那样突然降落。

李在明说：「民众可能相信军方和警察针对是否支持再次戒严会有所迟疑，但是不无尹锡悦利用漏洞再度尝试的可能。」

在300席国会中占多数的共同民主党已经对170名党籍议员下达表决弹劾动议前不得离开国会大楼的指令。

共同民主党展开这项史无前例的国会「守夜」行动前，今天稍早有爆料指称，3日突袭国会的士兵曾受命逮捕李在明在内的多名议员。

国家情报院第一次长洪长元（译音）今天稍早在国会大楼会见国会情报委员会委员长慎圣范时透露，尹锡悦3日宣布戒严后曾亲口指示拘捕包括国会议长禹元植、国民力量党主席韩东勋和李在明等政治人物。

李在明强调，韩国百姓大无畏的精神和作为，正是这场「荒谬又危险政变」功败垂成的主因。