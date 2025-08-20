阿富汗巴士与油罐车相撞 增至78死

（法新社阿富汗古扎拉20日电） 阿富汗省级官员今天表示，阿富汗西部1辆自伊朗返国、载有阿富汗移民的巴士与另外2车相撞，死亡人数上升至78人。阿富汗官媒报导，这是近年死伤最惨重的意外。

昨晚这起车祸造成76死后，官员今天表示，3名幸存者当中的2人伤重不治。

由省级新闻单位发布的声明写道：「昨晚事故的2名伤者伤重不治，使得罹难人数增至78人。」

根据陆军发言人安萨尔（Mujeebullah Ansar），死者包括17名孩童。但省级警方消息人士说有19名孩童罹难。

车祸地点位于赫拉特市（Herat）外的古扎拉区（Guzara），警方说明，巴士与1辆摩托车和1辆油罐车相撞，现场火光迸溅。

昨天晚上法新社记者在车祸数小时后，在路上看见烧毁的车壳。

赫拉特省政府发言人萨伊迪（Mohammad Yousuf Saeedi）昨天告诉法新社，此巴士载着最近从伊朗返国的阿富汗人前往阿富汗首都喀布尔（Kabul）。

根据联合国国际移民组织（IOM），自今年初起，至少150万阿富汗人从伊朗及巴基斯坦返国。这两个国家在收容他们数十年后，现在都强迫移民离境。

许多回到阿富汗的人长年待在国外，回国后无处可去，且只带着稀少的家当。他们要在贫穷且失业率高的阿富汗重新安顿下来，面临重重挑战。

阿富汗官方巴克大通讯社（Bakhtar News Agency）表示，这是阿富汗近年死伤最惨重的意外。

阿富汗常有交通意外，肇因于长期战乱导致的道路破损、危险驾驶及缺乏规范。