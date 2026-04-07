阿富汗战争罪疑云 澳洲退伍军人面临5项谋杀指控

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（法新社雪梨7日电） 澳洲1名战功彪炳的退役军人因涉嫌在阿富汗服役期间谋杀手无寸铁的战俘，今天遭到逮捕。警方与当地媒体表示，这一步隶属大规模战争罪调查行动的一环。 澳洲联邦警署仅对外表示他们逮捕1名47岁的退伍军人；当地媒体则点名此人就是曾获颁澳洲最高军事荣誉维多利亚十字勋章（Victoria Cross）的罗伯兹-史密斯（Ben Roberts-Smith）。

澳洲联邦警署署长巴瑞特（Krissy Barrett）表示，这名军人与2009年至2012年间在阿富汗执行任务时多起谋杀案有关。她说受害者遇害时并未参与战斗行动，据信是遭被告本人或遭被告下属听令之下开枪射杀身亡。

巴瑞特说，被告将面临5项「战争罪谋杀行为」指控。

罗伯兹-史密斯曾是特种空勤团成员，一度被誉为澳洲现存最杰出的战争英雄。

不过，2018年的系列报导首次将他与澳洲军人在阿富汗杀害手无寸铁战俘的事件连结起来之后，他的名声一落千丈。

「世纪报」（The Age）与「雪梨晨驱报」（The Sydney Morning Herald）在长时间访调之后，公开了罗伯兹-史密斯英雄形象之下，涉嫌隐藏的犯罪及不当行为模式。

报导指称，罗伯兹-史密斯曾将一名手无寸铁的阿富汗平民踢下悬崖，并命下属将其击毙。

他也被控曾参与开枪扫射一名装有义肢的男子，并与同袍将这男子的义肢当作酒杯使用。

罗伯兹-史密斯始终坚称清白，并对最早揭露相关指控的报社提起数百万澳元的法律诉讼。