阿拉伯联盟吁联合国派遣维和部队、召开和平会议

3 分钟

（法新社巴林首都麦纳玛16日电） 阿拉伯联盟（Arab League）今天在一场主要讨论以色列与巴勒斯坦武装团体「哈玛斯」战争的峰会上，敦促联合国派遣维和部队进驻巴勒斯坦领土，并召开国际和平会议。

由22个成员国组成的阿拉伯联盟在会后总结声明中敦促「联合国在遭占领的巴勒斯坦领土上给予国际保护并派驻维和部队」，直到实施「两国解决方案」。

阿拉伯联盟也采纳此次峰会主办国巴林国王哈麦德（King Hamad bin Isa Al-Khalifa）及巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）所提出的呼吁，即「在联合国主持下召开国际会议，在两国解决方案的基础上解决巴勒斯坦问题」。

在加萨冲突爆发7个多月后，阿拉伯国家元首和政府首长齐聚巴林召开这场峰会。

根据法新社统计的以色列官方数据，哈玛斯（Hamas）去年10月7日跨境突袭以色列南部，造成逾1170人丧命，其中多为平民。

哈玛斯也掳走约250名人质，以色列认为仍有128人被扣留在加萨，包括军方声称已死亡的36人。

以色列军方随后立即采取报复行动，根据哈玛斯治下加萨卫生当局统计，以军杀害至少3万5272人，绝大多数为平民；此外，以色列包围加萨，更引发严峻的粮食短缺和饥荒危机。

阿拉伯联盟另也呼吁加萨「立即」停火，并终结巴勒斯坦领土内被迫流离失所的情形。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）在峰会上发言，形容加萨战事是「一道开放性伤口，恐让整个地区都遭到感染」，敦促「立即无条件释放所有人质」。

古特瑞斯还指出：「解决这种暴力和不稳定情况循环的唯一永久办法，便是透过两国解决方案。」