阿根廷总统米雷伊誓言推核电 应对耗能AI挑战

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（法新社布宜诺斯艾利斯26日电） 阿根廷总统米雷伊近日矢言，将在国内设置核子反应器，为消耗大量电力的人工智慧（AI）伺服器设备供电。

米雷伊（Javier Milei）说：「核能是唯一效率够高、资源充足，且能快速扩展的能源，可以满足我们的文明发展所需。」

米雷伊20日在一支影片中提到，当前产出能源「不足以供应（来自AI的）新需求，这就是为何我们坚信，核能将在全球复兴」。

阿根廷目前有3座运作中的核电厂，分别是阿图恰一号（Atucha I）、阿图恰二号（Atucha II）和恩巴塞（Embalse）核电厂。根据官方资料，阿根廷核能产量今年7月创下该国历史新高，占全国发电量近9%。

由于涉及密集运算，运行AI会消耗大量电力。科技公司一边寻找能满足AI需求的能源，一边还得信守自己的零碳排放承诺，因此一些企业寻求更多核能、风能和太阳能选项。

负责阿根廷核能计画的顾问芮岱尔（Demian Reidel）表示，第一步将是「在阿图恰（核电厂）厂址建设小型模组化反应器（small modular reactor, SMR）」，尽管这项技术仍处于开发阶段。

SMR是一种核子反应器，其尺寸及发电能力都不如传统反应器，不过优点是成本较低且易于安装。

根据国际原子能总署（International Atomic Energy Agency, IAEA），俄罗斯于2020年开始营运首个拥有2座SMR的核电厂。阿根廷、加拿大、中国、韩国和美国均有多个SMR计画正在开发或等待许可中。

国际原子能总署署长葛罗西（Rafael Grossi）称米雷伊的声明「充满希望」，还强调核能「是阿根廷过去70年来所使用，并取得显着成功的工具」。

阿根廷国家原子能委员会（National Atomic Energy Commission）20年来一直致力于建设CAREM小型模组化反应器。不过批评者指出，在保守派米雷伊的政府大砍预算下，这项计画已陷入停滞。