陆能源转型白皮书：非碳能源占比已逾1/4

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（法新社北京29日电） 中国国务院今天发布「中国的能源转型」白皮书，显示中国目前消费的能源中已有超过1/4来自非碳能源，反映北京快速将自身庞大经济朝更绿色的方向转型。

中国目前虽是最大温室气体排放国，但近年已逐渐成为再生能源的全球领航者。

北京已承诺2060年底前达标碳中和，但二氧化碳排放会先在2030年底前达到峰值。

中国国务院新闻办公室今天发布「中国的能源转型」白皮书，内容指清洁能源在全国能源消费占比，过去10年已从15.5%提升至26.4%，意即中国已有超过1/4的能源来自包含核能在内的非碳能源。

白皮书还指出，截至2023年底，中国风电和太阳能发电累计装置容量，过去10年增加11倍。自2013年以来，中国每年新增的再生能源占全球新增容量的40%以上，称中国在绿色与低碳能源发展「已达历史性突破」。

各国依据2015年「巴黎气候协定」（Paris climate accord）纷订定温室气体减排目标，盼在本世纪结束前的气温增幅，相较工业化前不超过摄氏2度，力求压在1.5度以内。

法新社指出，中国因致力加速降低诸如燃煤等污染性能源而赢得赞誉，上周中国风能和太阳能发电装置容量较国家主席习近平设定的时程提前近6年达标。

国家能源局法制和体制改革司司长宋雯表示，中国有能力与信心推动如期实现2030年前让碳排达标峰值，之后开始逐步下降。

不过宋雯也说，中国仍是开发中国家，正在推进人口规模巨大的现代化，人民对美好生活的用能需求还在不断增长，不确定难预料的因素增多，要实现碳峰值达标与碳中和「双碳」按期程达标，仍需付出巨大努力。