雪梨海滩枪案后 澳洲总理下令检讨警政与情报体系

（法新社雪梨21日电） 澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，两名枪手在雪梨邦代海滩（Bondi Beach）犹太节庆活动中开枪、造成15人死亡后，他已下令对警政与情报单位展开全面检讨。

一对父子被控12月14日在人潮聚集的光明节（Hanukkah）庆祝活动中扫射群众，据称其动机受到「伊斯兰国（Islamic State）意识形态」启发。

艾班尼斯表示，政府将检视警方与情报单位是否具备足够的权力、组织架构与资讯共享机制，「以确保澳洲民众安全」。

他说：「上周日这起受伊斯兰国启发的暴行，凸显我国安全环境正迅速变化。」

「我们的安全机构必须处于最佳状态，才能做出回应。」

50岁的枪手阿克拉姆（Sajid Akram）原籍为印度南部城市海得拉巴（Hyderabad），在邦代攻击事件中遭警方击毙。

他24岁的儿子纳维德（Naveed）为澳洲出生公民，事件中幸存，目前在警方戒护下住院治疗，并面临包括恐怖主义与15项谋杀罪在内的多项指控。

根据澳洲当局说法，纳维德2019年曾因可能激进化而遭澳洲安全情报组织（ASIO）调查，但当时被认定不构成威胁。

其父也在该次审查中接受情报单位询问，但仍成功取得枪枝执照，合法拥有6把步枪。

这起大规模枪击事件后，艾班尼斯表示，澳洲情报体系确实存在「实质问题」。

他对澳洲广播公司（ABC）表示：「我们必须仔细检视整个系统如何运作，也必须回头检讨2019年对此人的调查过程，以及当时所做出的评估。」