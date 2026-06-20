面临贪污指控 西班牙总理夫人遭法院谕令禁止出境

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（法新社马德里20日电） 根据今天公布的法院判令，西班牙法院谕令总理桑杰士夫人葛梅兹为贪污指控出庭受审，并且禁止她离境。

根据裁定书，法官卡罗斯（Juan Carlos Peinado）谕令葛梅兹（Begona Gomez）上缴护照，每月须向法院报到两次，直到案件作出判决为止。

法院表示，「将指示所有边境关卡及民用与军用机场」确保葛梅兹遵守不得出境规定。

尚未就这项具政治震撼性的审判订定开庭日期。

卡罗斯于4月正式指控葛梅兹侵占、以权谋私、商业交易贪腐及挪用公款等罪名。

他于2024年4月展开调查，以厘清葛梅兹是否利用其作为桑杰士（Pedro Sanchez）妻子的身分谋取私利。葛梅兹和桑杰士都否认相关指控。

案件重点为在马德里大学（Complutense University of Madrid）设立并由葛梅兹共同主持的一个讲座，以及涉嫌动用公有资源和私人关系谋取私利。

葛梅兹始终否认有任何不法。桑杰士则将针对妻子的指控斥为右派势力意图削弱他的政府。在野党呼吁他下台。

本案源自于一个与极右派有关的反贪腐团体提出的检举。

这起案件是这位社会劳工党（Socialist Party）领袖的家人和前盟友所涉数起贪腐丑闻之一，让他的少数联合政府面临更大压力。