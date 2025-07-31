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面对中国威胁　美国联邦调查局成立纽西兰办公室

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（法新社威灵顿31日电） 美国联邦调查局（FBI）今天在纽西兰成立一个常设办公室，局长巴特尔（Kash Patel）表示，需要与志同道合的情报机构联手，以对抗日益崛起的中国。

巴特尔最近几天在纽西兰首都威灵顿（Wellington）拜会纽国政府首长、情报部门负责人与执法官员。

巴特尔在美国驻威灵顿大使馆发布的一段影片中说：「我们这个时代一些最重要的全球问题，正是纽西兰和美国共同合作的重点━在印太战区对抗中国共产党、打击毒品贸易、联手防范网路入侵及勒索软体攻击，最重要的是保护我们各自的国民安全。」

纽西兰与美国、英国、加拿大和澳洲共同组成「五眼联盟」（Five Eyes）共享情报。

「五眼联盟的伙伴是我们在全球最重要的合作伙伴，但我们需要他们…全力以赴，将使命放在第一。」

美国驻威灵顿大使馆表示，联邦调查局纽西兰办公室将负责调查「恐怖主义、网路犯罪和诈骗、组织犯罪和洗钱、剥削儿童以及外国情报威胁」。

此外，该办公室还将涵盖联邦调查局在南极洲、萨摩亚（Samoa）、纽埃（Niue）、库克群岛（Cook Islands）与东加王国（Tonga）的合作业务。

纽西兰国防部长柯林斯（Judith Collins）与警察部长密契尔（Mark Mitchell）在一份声明中表示，他们对联邦调查局新成立的办公室表示欢迎，这将有助于提升纽西兰民众的安全与保障。

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