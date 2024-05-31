韦伯望远镜发现古老星系 大爆炸后约3亿年就存在

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（法新社华盛顿30日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）今天表示，韦伯太空望远镜发现似乎是目前已知的最遥远星系，这个星系成形时间是在宇宙诞生的「大爆炸」（Big Bang）之后约2亿9000万年。

自2022年开始启用以来，韦伯太空望远镜（James Webb Space Telescope）开创科学突破的新时代，它比以往任何时候都更深入观察宇宙的遥远区域，这也意味韦伯望远镜正在回顾过去。

研究人员说道，这项最新发现对于大家理解所谓的「宇宙黎明」（Cosmic Dawn）具有「深远影响」。

他们透过联合声明指出，一组国际天文学家团队2023年初首度发现这个名为JADES-GS-z14-0的星系，但他们需要进一步观察，以确认它真是一个打破纪录的星系。

来自最遥远星系的光波抵达地球时，它已经因为宇宙的膨胀而被拉长，并转移到光谱的红外线区域，韦伯望远镜则能以前所未有的清晰度探测这个区域。

JADES-GS-z14-0打破了先前已知的最古老星系纪录，也就是大爆炸过后3亿2000万年出现的JADES-GS-z13-0。

亚利桑那大学（University of Arizona）的研究助理教授海因莱恩（Kevin Hainline）说道：「如果宇宙是一部两小时的电影，那么这个星系就是最前面的两分半钟。」（译者：林沂锋/核稿：陈彦钧）