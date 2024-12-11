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韩国前防长金龙显遭逮捕前 看守所内企图轻生

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（法新社首尔11日电） 韩国矫正机关高阶官员今天表示，前国防部长金龙显日前正式因戒严行动遭捕前不久，曾在首尔东部看守所内企图轻生。

韩国总统尹锡悦3日宣布戒严并派遣兵力与直升机到国会，但几个小时后在国会议员表决通过解除戒严下，尹锡悦被迫依法宣布解严。

前国防部长金龙显5日辞职，10日正式因「在叛乱期间执行关键职务」、「滥用职权阻挠行使权利」等罪遭到逮捕。

韩国矫正本部（Korea Correctional Service）部长申容海（Shin Yong-hae，音译）在国会听证期间表示，逮捕消息公布前几分钟，金龙显9日深夜「在首尔东部看守所企图自杀」。

申容海说：「控制室工作人员介入，他们一开门，他马上放弃自杀企图。」

申容海又说，金龙显现在受到保护，关在安全的牢房里，健康状态良好。

韩国司法部在发给法新社的声明中说：「医疗检查结果显示，这名囚犯的健康状态良好，没有任何异常，他目前在监狱正常生活。」

金龙显昨天透过律师向韩国人民致歉，称造成「这种情况的所有责任由我一人承担」。

他对给国民造成极大不安和不便「深表歉意」，并说他的下属「只是执行我下达的命令和任务」，但愿他们获得妥善对待。1131211

※珍惜生命，自杀不能解决问题，生命一定可以找到出路。若须谘商或相关协助，可拨卫福部专线「1925」、生命线专线「1995」或张老师服务专线「1980」。

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