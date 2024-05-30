韩国史上最贵离婚 SK集团总裁需支付前妻325亿现金

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（法新社首尔30日电） 韩国首尔高等法院今天就SK集团会长崔泰源与前总统千金的离婚财产分割案，判决他向前妻支付1.38兆韩元（约新台币325亿）现金，以及20亿韩元精神损害赔偿金。

法新社取得的法庭文件显示，首尔高院下令崔泰源向前总统卢泰愚之女卢素英支付1.38兆韩元。这个财产分割金额创下该国离婚案件史上最高纪录。

这笔金额也较2022年12月一审判决裁定的665亿韩元大幅增加，主要是考虑到崔泰源的事业得益于卢素英和她父亲。

SK集团旗下事业包括韩国主要电信商，以及全球第2大记忆体晶片制造商SK海力士（SK Hynix）。

判决书提到，「可以合理的裁定，身为他（崔泰源）的妻子，卢素英在增加SK集团和崔泰源商业活动价值方面发挥了关键作用。」

崔泰源在1988年与卢素英结婚，迄今已分居多年。崔泰源在多年前提出离婚诉讼，此后这起案件越演越烈。 法院表示，考量到卢素英因崔泰源婚外情所遭受的情感伤害，因此也提高了精神损害赔偿金。

崔泰源和他的金姓小三育有一子。

法院还说，崔泰源「在审判过程中皆未对自己的恶劣行为表现出任何悔意…也丝毫不尊重一夫一妻制」，因此要求他以现金支付财产。

法庭评估崔泰源的身家约为4兆韩元，卢素英将获得其总财产的的35%。