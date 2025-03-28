韩国野火造成重大破坏 暴露城乡差距与高龄化问题

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（法新社韩国安东28日电） 韩国东南部本周发生全国史上最严重野火后，高龄84岁的苹果农金美子（Kim Mi-ja，译音）拄着拐杖步行查看她住的村庄破坏情况。大火将全村烧得只剩瓦砾堆，并覆盖着灰烬。

金美子当年从城市搬到秋木里村（Chumok-ri，译音）时自建的住宅，和区域大多数房屋一样遭到大火彻底摧毁。那场野火造成至少28人死亡。

她告诉法新社：「即使现在说到这件事，我的心仍然感觉要碎了。」

过去一周野火横扫韩国东南部大部分地区，不仅摧毁了1间古庙和多件珍贵国宝、威胁数座被联合国教科文组织（UNESCO）列为世界遗产的村庄，还将一些小村庄烧得精光。

这场火灾同时暴露出韩国的人口危机和城乡差距：韩国是一个超高龄化社会，出生率却是世界最低；且农村地区人口既不足，又大多都是长者。

韩国人口略过半数都住在首都大首尔地区，农村人口则大量流失，许多家庭为了更好的工作和教育机会而搬到都市。

这场野火对深入乡间的安东（Andong）和义城（Uiseong）两地造成最大打击。据韩国山林厅的1名官员说法，大多数受害者是「60多岁和70多岁」。

在金美子所在地区，62%的居民年龄在60岁或以上。同样是苹果农的金美子邻居、现年79岁的李成求（Lee Sung-gu，译音）说，当他们的村庄陷入一片火海时，他无能为力。

他告诉法新社：「所有房子都完全被烧毁，跟战场没两样。我没有力气灭火，也没有勇气这么做，只能眼睁睁地看着。」（译者：林沂锋/核稿：张正芊）