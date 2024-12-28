韩检起诉书：尹锡悦实施戒严期间 授权军方开枪闯国会

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（法新社首尔28日电） 根据一份韩国检方起诉书的摘要，目前暂遭停职的韩国总统尹锡悦在实施戒严令期间，授权军方在必要时开火闯入国会，且他早在今年3月就曾与高阶军官讨论宣布戒严一事。

这份提供给媒体的文件，是根据韩国前国防部长金龙显起诉书所整理的10页摘要，其中提到尹锡悦本月3日还誓言，若有必要，他将第2度甚至第3度宣布戒严。

尹锡悦短暂试图废除文官统治，导致韩国陷入政治动荡，并使自己遭到弹劾。韩国国会本月通过对尹锡悦的弹劾案后，他的总统职权被暂停，目前正在接受调查。

韩国国会议员3日赶往国会投票否决尹锡悦的戒严令时，全副武装的部队闯入国会大楼，他们爬越围栏、砸破窗户，还有人乘直升机在国会降落。

根据检方起诉书，尹锡悦告诉首都防卫司令官李镇雨，如果有必要，军队可以开枪进入国会。

起诉书写道，尹锡悦对李镇雨说：「你们还没进去吗？到底在做什么？破门把里面的人拖出来，就算这表示（你们）得开枪。」

据称，尹锡悦也要陆军特战司令官郭种根「快点进去」国会，因为当时议场内还未到达否决戒严令所需的法定人数。

起诉书引述尹锡悦当时说：「快进去国会，把议场里面的人带出来，有必要就用斧头破门，把所有人都拖出来。」

根据起诉书内容，国会议员赶回议场，并在4日凌晨以190票比0票全票通过解除戒严令后，尹锡悦跟李镇雨说：「就算解除戒严，我还能第2度或第3度宣布戒严，所以继续下去吧。」

起诉书还指有证据显示，尹锡悦早在今年3月就曾与高阶军官讨论宣布戒严一事。

尹锡悦的律师尹甲根（Yoon Kab-keun，音译）则驳斥这份起诉书的内容，告诉法新社「这仅是片面说法，既不符合客观情况，也不符合常识」。