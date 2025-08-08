预作准备 川普要求新版人口普查排除无证移民

（法新社华盛顿7日电） 美国总统川普今天下令官员展开新的人口普查，无证移民将不纳入调查范围。

于此同时，白宫也正促请共和党主政各州在2026年期中选举前，划设对选民更有利的选区地图。

川普要求进行「全新且高度精确」的人口普查，他希望这项普查是根据2024年大选未具体说明的「现代事实及数据」来进行。

川普在社群媒体贴文中表示：「非法入境我国者将不会被计入人口普查」。

自1790年以来，美国宪法规定每10年要进行一次人口普查，统计「各州总人数」，包括非法居留者。

下一次人口普查预定在2030年，不过这项艰钜任务的准备工作已在进行。

川普并未指明他所希望的人口普查是定期进行的普查，还是提前进行的特别调查。

人口普查用于确定各州应选出多少名国会议员，根据「皮尤研究中心」（Pew Research Center）估计，如果2020年忽略无证移民，加州、佛州与德州将分别失去1个联邦众议院席次。

人口普查也用于分配决定总统选举中各州「选举人团」票数，并用于分配数兆美元的联邦资金。

川普在第一个任期内也曾尝试进行类似举措，包括在人口普查增加公民身分问题，但遭最高法院挡下。当时大法官拒绝裁定是否应将数以百万计没有合法身分的人排除在外。

如果民主党明年在期中选举夺回3个席次，共和党在众院的优势将遭逆转。几名共和党州长正研究新的选区划设，以保护目前在众院的些微多数优势。