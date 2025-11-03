飓风美莉莎重创牙买加至少28死 灾损恐达全年GDP

（法新社牙买加怀特豪斯2日电） 飓风美莉莎席卷牙买加，造成至少28人罹难，受创严重的牙买加西部多个社区今天仍面临困境。联合国官员估计，这次灾损恐达牙买加全年GDP、近200亿美元。

牙买加总理霍尼斯（Andrew Holness）已证实新的死亡人数，比先前公布的19人再多出9人。他于昨天深夜在社群平台X表示：「有其他可能的罹难者报告，目前仍在核实。」

美莉莎（Melissa）上周以5级飓风的最高强度登陆牙买加，阵风高达每小时300公里，成为90年来侵袭牙买加最强烈的飓风。

美莉莎路径横扫加勒比海地区，多国灾情惨重，其中海地至少31人丧命，包括10名儿童在严重洪水中溺毙，也重创古巴及多明尼加共和国部分地区。

在牙买加，包括威斯特摩兰（Westmoreland）和圣伊丽莎白（St. Elizabeth）等西部教区灾情尤其严重。

法新社记者目睹，当地居民与严重的灾难搏斗。怀特豪斯（Whitehouse）多栋建筑被摧毁或倒塌，铁皮屋顶散落四处，电线杆倒塌，树木都被吹得光秃秃。

联合国资深官员今天在巴拿马表示，钜额经济损失未来数年都将成为牙买加及整个地区「沈重负担」。

美洲及加勒比地区联合国减灾办公室（UNDRR）负责人艾瑞纳斯（Nahuel Arenas）说：「根据估算，美莉莎可能造成的经济损失，相当于牙买加一整年的国内生产毛额（GDP）。」

根据世界银行数据，牙买加2024年GDP接近200亿美元。

艾瑞纳斯说：「这些损失将使全体牙买加人的经济，在未来数年承受沈重压力。」