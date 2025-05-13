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首批获庇护南非白人抵美 官员：欢迎来到自由国度

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（法新社美国杜勒斯12日电） 约50名南非白人今天抵达美国接受重新安置。美国总统川普（Donald Trump）以他们是所谓「种族灭绝」的受害者为由，授予他们难民身分。

川普上任后基本上停止难民入境，但对具有欧洲血统的南非白人（Afrikaner）破例，尽管南非政府坚称这些人在南非并没有遭到迫害。

美国副国务卿蓝道（Christopher Landau）在维吉尼亚州杜勒斯国际机场（Dulles International Airport）欢迎从约翰尼斯堡飞来的南非白人时说：「欢迎来到自由国度。」有几位南非白人挥舞着小型美国国旗。

蓝道说：「我们正释出明确的讯息：美国坚决反对在南非基于种族的严重迫害。」

在这些南非白人抵达前不久，川普在白宫说，南非白人正在逃离家乡的「可怕情况」。川普预计将在下周会见南非领导人。

川普称南非的白人农民正被杀害，并重申「种族灭绝」的指控，但这项指控被广泛认为是荒谬的。川普的大亨盟友马斯克（Elon Musk）出生于南非。

南非总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）驳斥有关南非白人受到迫害的说法，并表示他最近告诉川普，关于川普耳闻有关南非白人处境的讯息「不是真的」。

拉玛佛沙说：「难民是由于害怕政治迫害、宗教迫害或经济迫害、不得不离开自己国家的人，而他们（南非白人）并不符合这个定义。」

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