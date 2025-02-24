马克宏盼展现兄弟情 说服川普将欧洲纳入俄乌停战谈判

afp_tickers

4 分钟

（法新社巴黎23日电） 法国官员在总统马克宏（Emmanuel Macron）访问华府前表示，马克宏将利用他与川普的「特殊」关系，让美国领袖将欧洲纳入终结乌克兰战争的任何谈判之中。

马克宏将在俄罗斯入侵乌克兰届满3周年之际走访白宫，由于川普对俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）态度日益友好，预料马克宏将敦促川普为美国盟友安全着想。英国首相施凯尔（Keir Starmer）也将在本周稍后访问美国。

马克宏今天飞往华盛顿前于社群平台X表示，欧洲领袖正「致力确保以公正、稳固与持久的方式让乌克兰恢复和平，并透过所有即将举行的谈判，加强欧洲的安全」。

川普宣布准备与蒲亭恢复外交往来，并在没有欧洲国家与乌克兰参与下结束俄乌战争，震撼欧洲。他似乎在呼应俄罗斯对乌克兰应为这场战争负起责任的论调。

面对美国震惊四座的政策转变，马克宏上周与主要领袖召开2次会议，试图协调如何予以回应。他当时表示，俄罗斯「对欧洲人构成了生存威胁」。

马克宏在X贴文表示，他最近与施凯尔、欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）、德国总理萧兹（Olaf Scholz）、匈牙利总理奥班（Viktor Orban）和土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）进行会谈。

法国官员表示，马克宏在与川普会晤时，比其他领袖多了一个优势，因为「他与美国总统建立了特殊关系」。

智库「欧洲外交关系协会」（ECFR）美国问题专家贝林（Celia Belin）说：「马克宏拥有足够经验采取正确态度。」但她警告，「没有人能保证这种方法一定奏效」。

马克宏与川普都在2017年展开他们的第1个总统任期，并以魅力攻势与相互恭维发展彼此关系。

但这种兄弟情并未如马克宏计划的那般奏效，他未能说服川普留在巴黎气候协定以及与伊朗达成限制核武的国际协议。

对于派遣维和部队前往乌克兰以确保未来协议，欧盟内部存在严重分歧，但马克宏这趟华府之行仍获得大多数欧洲领袖支持。

法国总统府表示，马克宏有信心向川普承诺欧洲将努力确保自身国防安全。同时，他将敦促川普继续支持乌克兰，「提供必要的军事支持并尊重其主权」。

分析人士表示，马克宏此行成果还有待观察。

接近法国总统府的一名消息人士表示，无论结果如何，华盛顿会谈的基调可能非常强硬，「完全不带滤镜」。（译者：屈享平/核稿：刘文瑜）