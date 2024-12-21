马克宏视察马约特岛爆粗口 媒体披露更多争议发言

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（法新巴黎20日电） 法国总统马克宏近日视察遭风灾重创的海外省分马约特岛，却因爆粗口又措辞强硬而惹议，更有媒体披露马克宏的争议发言还包括恐同嘲讽与性别歧视等。

强烈气旋奇多（Chido）上周末重创位于西印度洋的马约特岛（Mayotte），马克宏（Emmanuel Macron）19日前往视察时，面对群众激烈质问法国的救灾因应，他回说：「若这里不是法国（的一部分），你们的处境会比现况糟糕万倍。」 法国绿党国会议员罗梭（Sandrine Rousseau）批评马克宏带着「傲慢和教训人的态度」到马约特岛。

社会党第一书记弗和（Olivier Faure）也在社群媒体平台X发文说：「身为总统不应说这种话。在法国境内哪个其他地方，总统会要求同胞『请别再抱怨自身悲剧，因为你们身为法国人已够幸运』来对他们说教？」 与此同时，法国「世界报」（Le Monde）近来刊登一系列有关法国总统府内幕的报导，也指称马克宏有过种族和性别歧视及嘲讽同性恋的言论。

例如根据18日的报导，马克宏去年在当时的卫生部长罗梭（Aurelien Rousseau）在场的一场讨论中说：「我国急诊室的问题在于，里面充满名叫马梅杜（Mamadou）的人。」马梅杜是西非男性穆斯林常见的名字。

「世界报」19日再报导，马克宏称法国总理府在他任命的公开出柜男同性恋前总理艾塔尔（Gabriel Attal）执掌下，像是「一笼傻鸟」（La cage aux folles），他指的是1出在法国出名的1970年代舞台剧喜剧作品和同名电影，主角是2名男同志。

文章还爆料，马克宏称绿党党魁彤德利耶（Marine Tondelier）及左派联盟推举的总理人选卡斯特（Lucie Castets）两位女性是「荡妇」（cocotte）。

法国知名左派国会议员鲁芬（Francois Ruffin）表示：「（总统府内）发生的一切：种族歧视、恐同、性别歧视，全都锁在1座金碧辉煌的宫殿里、远离法国（人民）目光，而他（马克宏）却整天对他们说教。」