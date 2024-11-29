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马来西亚洪灾4死疏散数万人 当局警告恐酿10年来最严重灾情

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（法新社吉隆坡29日电） 马来西亚政府今天表示，国内多个州暴雨成灾，迄今已造成4人死亡、8万多人被迫撤离家园，官员警告，今年雨季恐引发大马10年来最严重水患。

马来西亚国家灾害指挥中心（National Disaster Command Centre）表示，本周以来，国内7州已有8万589人被迫疏散至467处临时避难中心，其中以东北部的吉兰丹州（Kelantan）和相邻的丁加奴州（Terengganu）受创最重。

每年10月至隔年3月雨季期间，马来西亚半岛东部沿海常见大雨成灾，但本周降下的暴雨已造成多地民众被迫撤离家园，地点集中于大马东北部接壤泰国的吉兰丹州（Kelantan）。

马来西亚副首相兼国家灾难应变委员会（National Disaster Management Committee）主席阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）昨天表示，这波洪灾预期将比2014年更为严重，当时近25万人被迫离开家园。

马来西亚官方新闻社马新社（Bernama）引述阿末扎希的话指出：「鉴于情势的严峻程度，已动员各方以保障洪水灾民的安全和福祉。」

阿末扎希表示，政府已派出逾8万2000名安全人员，并出动救生艇、4轮驱动车辆，以及直升机救灾。

大马国有的「马来亚铁道公司」（Keretapi Tanah Melayu Berhad, KTMB）在脸书发文表示，东部沿海9条列车路线因洪灾停驶。

大马气象局27日警告，这波豪雨预计持续至今天。气象局上周表示，季风潮（monsoon surge）预期将对马来西亚半岛东部带来豪大雨，并且持续至12月1日。

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