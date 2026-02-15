马查多：委内瑞拉政权倒台后 下个轮古巴、尼加拉瓜

（法新社慕尼黑14日电） 委内瑞拉反对派领袖马查多（Maria Corina Machado）今天预测，一旦委国当局「犯罪政权」垮台，古巴和尼加拉瓜的左翼政府也将随之倒台。

今年1月初，美国特种部队抓捕委内瑞拉领袖马杜洛（Nicolas Maduro），并将他带往美国接受刑事指控的审判。他的前副手罗德里格斯（Delcy Rodriguez）现为委国的临时领袖。

罗德里格斯已承诺对政治犯进行全面特赦，并在华府要求下推动石油产业改革，这让她得以继续掌权，不过前提是她必须听从指令。

诺贝尔和平奖得主马查多透过视讯连线在慕尼黑安全会议（Munich Security Conference）上说：「委内瑞拉正在发生的事，已经对这个地区产生重大影响。」马查多在去年12月获颁诺贝尔奖前，已躲藏超过一年。

马查多以英语对与会者说：「一旦我们瓦解了委内瑞拉的犯罪政权，古巴将会是下一个，接着是尼加拉瓜。历史上将首度出现一个没有共产主义与独裁统治的自由美洲。」

由总统狄亚士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）领导的古巴，以及由奥蒂嘉（Daniel Ortega）和他的共同总统妻子穆丽优（Rosario Murillo）治理的尼加拉瓜，都是委内瑞拉的传统盟友。