黎巴嫩总理任命内阁官员 矢言改革

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（法新社贝鲁特8日电） 黎巴嫩总理萨莱姆今天颁布内阁人事任命成立新政府，结束为期两年多的看守政权。与此同时，长期在黎国占据主导地位的政治与军事组织真主党势力，因与以色列打仗而遭削弱。

萨莱姆（Nawaf Salam）表示，他希望领导一个带来「改革与拯救的政府」。黎巴嫩多年来处于经济崩溃状态，这被归咎于当局贪腐和治理不善，萨莱姆也矢言要重建与国际社会的信任。

黎巴嫩历经多年危机后，萨莱姆的新政府面临实施必要改革以获得国际资金、监督以色列和真主党（Hezbollah）脆弱的停火协议、重建国家等艰钜任务。

萨莱姆宣布内阁人事后，在电视上发表声明说：「我希望这将是一个（带来）改革与拯救的政府」。

他谈到，他的政府将致力「恢复公民与国家、黎巴嫩与周边阿拉伯国家、黎巴嫩与国际社会之间的信任」。

黎巴嫩总统奥恩（Joseph Aoun）在社群媒体X平台发文表示，他已签署命令「组成有24名部长的政府」。

经过两年多的政治僵局，真主党遭削弱使前军队总司令奥恩得以在上月当选总统，并让萨莱姆获准成为总理。外界普遍相信奥恩是华府属意的人选。

美国驻贝鲁特大使馆表示乐见黎巴嫩组成新政府，「黎国人民应得一个会重建国家机构、打击贪腐及实施必要改革的政府」。