2议员辞职 美联邦众院掀起罕见开除声浪

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（法新社华盛顿13日电） 曾卷入中国女共谍疑云、原要角逐加州州长的民主党籍联邦众议员史沃威尔不敌性侵丑闻压力，今天宣布请辞。同样身陷女性前幕僚丑闻的共和党籍联邦众议员龚萨雷斯也宣布下台。

除了史沃威尔（Eric Swalwell）和龚萨雷斯（Tony Gonzales）之外，另有2名美国联邦众议员因连串丑闻面临可能被开除。这些事件已令民主共和两党深感不安，也让众院陷入纷乱。

「旧金山纪事报」（San Francisco Chronicle）和美国有线电视新闻网（CNN）周末详细报导4名女性对史沃威尔提出的性侵或不当行为指控，包括1名前幕僚说她2度在醉得无法合意下遭到对方性侵。这使得史沃威尔的困境急遽恶化。 尽管史沃威尔已暂停竞选州长活动，但仍无助平息国会山庄内的议论，要求他辞职的声浪已跨越党派。共和党籍众议员鲁纳（Anna Paulina Luna）原定明天提出将他开除的决议案。

史沃威尔已就他所称的「判断失误」行为致歉。他今天在社群媒体平台X发文宣布辞职时写道：「我将反抗对我提出的严重且不实指控。然而，我也必须为我确实犯下的错误承担责任。」

美国新闻网站Axios曾于2020年12月报导，史沃威尔是疑似中国女情报员方芳（Fang Fang ，Christine Fang）试图锁定的最重要目标之一，她曾在2014年参与史沃威尔的竞选连任募款活动。

今天跟在史沃威尔后，同样在X发文宣布将辞去议员职务的德州众议员龚萨雷斯，则是先前坦承与1名前幕僚有婚外情，这名幕僚后来自焚身亡，使他面临愈来愈大压力。众院共和党籍议长强生（Mike Johnson）及其他同党领袖之前已劝他不要竞选连任。

代表佛罗里达州的共和党籍联邦众议员唐纳兹（Byron Donalds）接受美国国家广播公司（NBC）访问时表示，史沃威尔和龚萨雷斯「都应该回家」，两人犯下的指控「令人不齿，且贬损国会廉正」。 另一方面，皆代表佛州的民主党籍联邦众议员谢菲勒斯-麦考米克（Sheila Cherfilus-McCormick）和共和党籍众议员米尔斯（Cory Mills），也都正因不同争议而遭到其他议员调查。

其中谢菲勒斯-麦考米克因众院纪律委员会（Ethics Committee）的小组发现她涉及25项与竞选财务及相关行为有关的违规事项，而面临制裁听证会。目前也已确定她明年将受到联邦刑事审判。

至于米尔斯，他因性相关不当行为、家暴及违反竞选经费和赠礼规定等多项指控，正在接受调查。

面对种种争议事件，众院内部罕见掀起纪律行动声浪。代表纽约市的民主党籍众议员贝拉斯格斯（Nydia Velazquez）在X发文说：「国会不应容忍对幕僚滥权、为个人利益背弃大众信任及普遍违反宣誓职责的议员。」她呼吁这4人应该辞职，「如果他们拒绝，就应该将其开除」。

除了史沃威尔外，其他3名议员的开除提案可能最快本周就会在众院提出，且已获得不同意识形态的议员支持。

不过，美国联邦众院开除议员需要2/3的议员同意，门槛之高，以致只有在最严重情况才动用得了这项制裁。在众院237年历史当中，仅6名议员被开除过。

许多众议员对于能否在本周内行动仍抱持怀疑。众院目前仅以共和党靠极小差距占据多数，若出现任何席位空缺，将必须举行特别选举，时程则取决于相关州的州长。