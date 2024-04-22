2023全球军费开支均增加 反映各地局势不稳

3 分钟

（法新社斯德哥尔摩21日电） 根据斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）今天公布的研究报告，全球2023年军事支出都上扬，反映出世界各地和平稳定的恶化。

SIPRI高级研究员田楠（Nan Tian）告诉法新社说：「军费支出总额创历史新高…且自2009年以来，我们首次看到全部5个地理区域的军事支出都增加。」

田楠说：「这反映出全球和平稳定的恶化。世界各地真的没有一个地区的情势有所好转。」

全球军事支出前5大国依序为美国、中国、俄罗斯、印度和沙乌地阿拉伯。

中国连续第29年增加军费开支，增幅达6%，来到约2960亿美元。

而在北京加强军事建设、区域紧张局势恶化下，也促使邻国在军事方面投入更多资金。

日本去年的支出为502亿美元，台湾166亿美元，两国均成长了11%。

田楠表示，随着乌克兰战争尚未落幕，乌克兰、俄罗斯和「一大堆」欧洲国家军事支出都有所增加。

根据SIPRI的估计，俄罗斯2023年军事支出增加了24%，来到1090亿美元。而自俄国2014年从乌克兰手中并吞克里米亚（Crimea）以来，军事支出已增加了57%。

乌克兰的军事支出增加51%，来到648亿美元，但基辅当局也获得了350亿美元的军援，其中大部分来自美国，这意味乌国援助和支出总额约达俄国支出的9/10以上。

在欧洲，波兰的军费增幅迄今最大，一口气涨了75%，来到316亿美元。

整个中东地区的支出也有所增加，当地最大支出国沙乌地阿拉伯增幅达4.3%，达约758亿美元；第二大支出国以色列2023年增加了24%，达到275亿美元，背后一大因素是以色列去年10月7日遭巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）突袭后，对哈玛斯控制的加萨（Gaza）发动攻势。

美国的军事开支则比其他国家都要多，增幅达2.3%，达到9160亿美元。

田楠表示，一来俄乌战争「毫无结束迹象」，二来考量中东目前局势，三来亚洲日趋紧张，种种因素让他认为，各国可能会继续提升军事力。

他说；「预计这种成长趋势至少将持续好几年。」