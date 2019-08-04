此内容发布于2019年8月5日 上午1:20

（法新社纽约4日电） 美国零售巨擘沃尔玛（WalMart）卖场一周内接连发生两起致命枪击案，但到目前为止，沃尔玛并不打算停售枪枝与弹药。

一名枪手昨天持攻击步枪在德州艾尔帕索（El Paso）的沃尔玛卖场行凶，造成20人丧命；而几天前，沃尔玛在密西西比州绍斯海文（Southaven）的卖场才发生枪击案，一名员工因心生不满杀害两名同事，并射伤一名员警。

沃尔玛发言人哈格罗夫（Randy Hargrove）表示：「我们的重点是支持我们的同仁、顾客，以及整个艾尔帕索社区。」

在艾尔帕索枪击事件发生后，沃尔玛执行长董明伦（Doug McMillon）于Instagram贴文说，「无法相信」一周内两度发生这类情事。

他说：「为艾尔帕索社区感到心痛，特别是2201号店的同仁和顾客，以及罹难者家属。」

沃尔玛创办人山姆．华尔顿（Sam Walton）极为喜爱枪枝，美国枪械制造商雷明顿（Remington）因此将一款狩猎步枪以他的名字来命名。

沃尔玛的枪枝销售对象，主要锁定猎人与射击运动员。沃尔玛过去几年曾针对枪枝贩售政策进行调整，例如在1993年停卖手枪。

沃尔玛2015年停售半自动步枪，在2018年2月佛罗里达州派克兰（Parkland）道格拉斯中学枪击案造成17人丧命后，沃尔玛又将购买枪枝和弹药的年龄门槛提高至21岁。

身为美国最大连锁零售商的沃尔玛，一直为囤积大量武器的做法饱受批评。（译者：纪锦玲/核稿：刘文瑜）

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