此内容发布于2020年2月4日 上午4:20

（法新社狄蒙3日电） 美国2020年总统大选今天在爱阿华州举行的两大党党内初选揭开序幕，但民主党初选结果因为技术问题延宕数小时迟未公布，极左派联邦参议员桑德斯则自行宣布在爱阿华州取得领先。

根据桑德斯（Bernie Sanders）阵营公布的内部计票数据，他领先同党参选人印第安纳州南本德市长布塔朱吉（Pete Buttigieg），而自行宣布领先。

桑德斯阵营宣称这份数据能代表爱阿华州各选区的40%计票结果，数据显示来自佛蒙特州的资深参议员桑德斯获得28.62%支持率，布塔朱吉则是25.71%。

时程长达数月的民主党党内初选，将决定由谁在今年11月挑战寻求连任的共和党籍美国总统川普，爱阿华州初选对于桑德斯与中间派的前副总统拜登（Joe Biden）至关重要，两人目前声势领先党内其他挑战者。

但是投票经过了4小时，承办选务的单位仍未公布正式结果，这让民主党阵营相当紧张，于此同时，各家电视新闻频道的新闻主播都只能各自臆测。

民主党爱阿华州通讯主管麦克鲁（Mandy McClure）发布声明说，鉴于3组回报计票结果「不一致」，已展开进一步查验。

她还说，「这只是报票的问题」，否认「遭骇或遭入侵」。

但民主党何时能公布爱阿华州初选结果，目前仍不得而知。

民主党总统初选共有11人角逐，其中桑德斯与拜登领先其他挑战者，在爱阿华州的各项民调，向来都是两人在争夺第一。（译者：曹宇帆/核稿：陈彦钧）

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