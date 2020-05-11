此内容发布于2020年5月11日 下午9:05

（法新社华盛顿11日电） 美国总统川普今天在白宫玫瑰园的防疫记者会上，与一名华裔美籍记者激烈交锋，川普之后愤然离开现场，草草结束记者会。

哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）记者江维佳（Weijia Jiang，音译）问川普，为什么他一直坚称美国在病毒检测上做得比其他国家好。

她追问：「为什么这件事情那么重要？每天仍有美国人不断丧命，为何这对您来说像是一场全球竞赛？」

川普回答说：「世界各地都有人丢掉性命。或许你应该问中国这个问题，不要问我，问中国这个问题，好吗？」

江维佳反击说：「总统先生，您为什么特别针对我这么说？」江维佳暗示这是因为她的种族。江维佳在中国厦门出生，之后与家人移民至美国西维吉尼亚州。

川普说：「我是针对所有提出这种恶劣问题的人。」

江维佳想继续追问，但遭到川普忽视，川普接着点名美国有线电视新闻网（CNN）记者柯林斯（Kaitlan Collins）提问，后来又改变心意跳过柯林斯。

当柯林斯试图要问川普问题时，川普突然结束记者会，转身走回白宫。

推特上立刻出现支持江维佳的热门关键字#StandWithWeijiaJiang（力挺江维佳）。

曾演出「星际争霸战」（Star Trek）的亚裔男星乔治武井（George Takei）发文说：「我力挺江维佳反击川普的种族歧视言论。」（译者：陈昱婷/核稿：刘文瑜）

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