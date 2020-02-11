此内容发布于2020年2月11日 上午10:05

（法新社日内瓦11日电） 世界卫生组织（WHO）今天首度就2019新型冠状病毒（武汉肺炎）疫情，在瑞士日内瓦召开大型论坛。在这次两天会议中，约400位与会科学家将探讨病毒传播途径和疫苗等议题。

世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在论坛开幕时说：「目前有99%的病例都出现在中国，对中国而言仍是非常紧急的事件，但也对世界其他地方构成非常严重威胁。」

「现在最重要的事情就是阻止疫情、拯救人命。有你们支持，我们能够办到。」

这场论坛的参与者包括透过视讯参加会议的台湾和中国大陆专家，与会人士也将讨论病毒源头。据信这种新型病毒源自于蝙蝠，然后透过蛇类或穿山甲等中间宿主传给人类。

中国去年12月31日首度通报湖北省武汉市出现27起起因不明的肺炎病例。至今这种病毒已造成破千人死亡、超过4.2万人确诊感染，疫情扩散至大约25个国家。

世卫已宣布这波疫情为「国际关注公共卫生紧急事件」（PHEIC）。本周世卫并派出先遣小组前往中国，进行跨国调查这波疫情的任务。

目前尚无特别治疗方法或疫苗可对付新型冠状病毒。世卫已多次敦促各国分享资料，好深入研究这种疾病。

谭德塞今天在论坛上表示：「关于分享样本与病毒基因序列方面，这么做尤其正确。为打败这波疫情，我们必须依循公平公正原则，开放并合理地分享。」

谭德塞还说，他希望科学家能同意一份让研究人员与捐助者步调一致的路线图。

世卫表示，将运用「研发蓝图」（R&D Blueprint），好让疾病流行期间能快速推展研发工作。

目前澳洲、英国、中国、法国、德国与美国的多个团队都在竞相开发疫苗。英国伦敦帝国学院（Imperial College London）一个科学家团队本周表示，他们相信本身已成为首个进行动物试验的团队，在老鼠身上测试可能疫苗。

目前研发疫苗的行动是由流行病防范创新联盟（CEPI）带头领导。这个联盟是在西非爆发夺走逾1.1万人性命的伊波拉（Ebola）疫情后，于2017年创立，旨在为昂贵的生技研究提供资金。

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