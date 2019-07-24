此内容发布于2019年7月24日 上午9:05

（法新社北京24日电） 分析家今天指出，中国和俄罗斯轰炸机昨天在南韩与日本外海的争议区域，执行前所未有的联合空中巡逻，这是两国意图挑战美国在亚太地区影响力的「重大进展」。

中俄军机联合巡逻引来美国在亚太地区两个重要盟友日本与南韩的抗议，日韩两国各自宣称一架俄国军机侵入领空。

南韩军方指出，一架俄国军机昨天两度闯入独岛（Dokdo）附近的领空，南韩战机发射数百发机枪弹示警作为回应，日本当局则说，他们的战机也火速升空因应。日本称独岛为竹岛（Takeshima），也主张拥有主权。

美国智库兰德公司（Rand Corporation）政策分析师莫里斯（Lyle Morris）指出：「此事非同小可，因为这代表中俄两国空军能协调如此性质的巡逻，这样的方式可说是必定会破坏区域稳定。」

中俄关系日益密切，并多次展开联合军事演习，不过在争议岛屿展开军演别具特殊政治意义。争议岛屿是日韩外交冲突逐渐升温的主因之一。

总部设于首尔的世界北韩研究中心（World North Korea Research Center）主管安灿一（Ahn Chan-il）告诉法新社，中俄军机闯入争议空域是「蓄意的」。

他说：「就北韩核问题而言，中国与俄国意图制衡美国，他们挑起事端，藉着挑衅美国的两个重要盟友，以取得亚太地区的主导地位。」

中俄两国矢口否认军演针对其他国家，也否认军机侵入有争议的空域，但有分析家指出，联合巡逻即是同时针对日本与南韩。

澳洲麦考瑞大学（Macquarie University）中国问题研究员倪凌超（Adam Ni）指出，执行巡逻的俄军2架TU-95轰炸机与中国军方2架H-6轰炸机都具备核子作战能力，他认为这透露了很重要的讯息。

倪凌超说：「我认为就区域安全的局势而言，这是相当重大的发展。」

中俄两国的贸易额去年成长25%，达到1080亿美元（约新台币3兆3560亿元），中国国家主席习近平6月会晤俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）时，曾形容他是「最好的朋友」。

有分析家指出，中俄之间的合作正超越经济交流，朝向打破现状的更广泛伙伴关系。

华府智库全球台湾研究中心（Global Taiwan Institute）资深研究员寇谧将（J. Michael Cole）表示：「这也显示中俄两国联手已达到足够的成熟度，如今他们可以执行联合巡逻。」

寇谧将还说：「在我看来，这对于印度太平洋地区的美国联盟体系构成直接挑战。」（译者：曹宇帆/核稿：陈彦钧）

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