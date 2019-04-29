此内容发布于2019年4月29日 上午7:20

（法新社合肥29日电） 中国科学家打造核融合反应炉屡获重大突破，凸显中国矢志掌握洁净能源科技的核心。

外型如甜甜圈的先进实验超导托卡马克实验装置（Experimental Advanced Superconducting Tokamak, EAST）有「人造太阳」之称，座落安徽一处湖泊突起处，可以产生极高温和能量，目前已取得一连串研究上的领先。 先进实验超导托卡马克实验装置是国际热核融合实验反应炉计画（International Thermonuclear Experimental Reactor, ITER）的一环。

国际热核融合实验反应炉计画由欧洲联盟（EU）、印度、日本、中国、俄罗斯、南韩和美国等7个成员资助和运作，目的在证实核融合能源的可行性，计画核心是一座巨大的圆柱体融合装置，称为托卡马克（tokamak）。

利用核融合发电是能源发展的圣杯。不同于核分裂，核融合不会排放温室气体，发生意外及核子原料被窃风险也较低。

但要达成核融合不但极为困难，费用也如天文数字般，国际热核融合实验反应炉计画总费用估达225亿美元（约新台币6954亿元）。

国际热核融合实验反应炉计画的中国高级工程师武松涛坦承，中国在核融合方面的科技仍落后一些发展更先进的国家，像是美国和日本的托卡马克都已获致更珍贵的整体结果。

不过，安徽的测试核融合反应炉凸显中国在科学进步上快速迎头赶上，以及中国矢志追求更上一层楼的成就。

武松涛表示，中国的实力「过去20年来大跃进，特别是在搭上ITER高速列车之后。」

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