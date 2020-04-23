此内容发布于2020年4月23日 上午11:05

（法新社罗马23日电） 义大利今天开始在北部疫情重灾区展开抗体检测，寻求2019冠状病毒疾病（COVID-19）的免疫相关资讯，协助当局重启这个已长时间封锁国家。

伦巴底大区（Lombardy）是义大利疫情重灾区，期待从血液检测中得出的「群体免疫」（herd immunity）科学证据，将有助于这个繁荣工业地区更快且更安全地复工。

首府为米兰（Milan）的人口稠密伦巴底大区，有将近1.3万人染疫不治，占义大利死亡总数的一半以上。

虽然德国已展开全国性抗体检测，芬兰和英国等国家也宣布将推出抗体检测计画，但从这类检测中获得的数据是否可靠，仍存在许多问题。

卫生当局说，伦巴底大区每天将进行2万例检测。首先接受检测的是灾情最严重省分内的医疗工作人员、出现冠状病毒症状的隔离者和他们曾经接触过的人，以及其他症状轻微者。

当局希望在4月29日以后，在更广大地区推出抗体检测。

米兰当局今天开始埋葬数十具冠状病毒死者遗体，他们的亲属尚未出面领回遗体。

一排排白色小十字架排列在推土机开挖的壕沟内，米兰副市长柯克（Roberta Cocco）强调，位于米兰西北部的这个坟场不是乱葬岗。

当首批61名病故者下葬在穆索科（Musocco）公墓时，柯克告诉媒体，这绝对不是乱葬冈，这是专门供过世时很不幸没有亲人在身边者的长眠地点。

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