此内容发布于2020年3月29日 下午11:50

（法新社罗马29日电） 新型冠状病毒疫情肆虐义大利，单日夺命与经济冲击均深。总理孔蒂政府已准备走长期抗战，封城一段相当长时间，并且也只会逐步逐步解封。

义大利总理孔蒂（Giuseppe Conte）政府今天要义大利人民为「非常长期」的封锁做准备，即使封锁措施带来经济困境及对日常生活的创伤，之后也只能采渐进式撤销。

义大利今天新增单日病死756人，比27日的单日病死最高纪录969人显着减少，感染率也首度减缓到低于6%。但义大利政府似乎更关心即将于4月3日到期的全国性封锁措施。

义大利区域事务部长伯西亚（Francesco Boccia）接受Sky TG24新闻频道访问时说：「这项原定4月3日到期的措施，无可避免恐需延长。我认为，目前要谈重新开放，是不恰当也不负责任的。我们都希望回归正常，但要一步一步来。」

义大利为遏止疫情，实质上牺牲几乎一切形式的经济活动，正陷入从未有过的情势。

财务部次长卡斯提里（Laura Castelli）说，政府初步为受影响家庭及企业推出的250亿欧元（约新台币8300亿元）纾困方案，规模可能要增为4倍。

她接受义大利时报（La Stampa）访问时说：「在我看来，至少需要1000亿欧元。」

义大利的死亡人数已达1万779人，感染病例逼近10 万人。

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