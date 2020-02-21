此内容发布于2020年2月21日 下午10:35

（法新社基辅21日电） 乌克兰卫生部长斯卡列兹卡今天表示，她愿意花两周时间与侨民一同隔离，试图平息民众恐慌。示威群众忧武汉肺炎蔓延，昨天攻击撤中侨民搭乘的巴士。

为了减缓民众担忧，乌克兰卫生部长斯卡列兹卡（Zoryana Skaletska）表示，她将与中国撤离的45名乌克兰人及27名外籍人士一起接受隔离。

她说：「接下来14天，我将在同样的条件下与他们一起在相同地方（隔离）。」

法新社报导，载着72名撤中侨民的车队昨天前往中部波塔瓦（Poltava）地区新桑扎里（Novi Sanzhary）一间医院，示威民众占据道路，并向车队丢掷石头，担忧这些侨民恐染上武汉肺炎，对社区居民构成威胁。

镇暴警察搭乘装甲车辆赴现场驱赶抗议民众，引起警民冲突，伤及9名警察及1名平民。

基辅当局呼吁民众冷静，多位高阶官员也赶往当地。乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）敦促民众展现团结的一面。

乌克兰总理冈察鲁克（Oleksiy Goncharuk）昨天晚上抵达冲突现场，称这起事件「具挑衅意味」，并且是针对乌克兰「资讯战」的一环。

他并未详细说明，但先前乌克兰安全局表示，他们在业务通讯发现有关武汉肺炎的假新闻，而乌克兰电视台也引述新桑扎里居民说法报导，他们曾收到警示简讯。

乌克兰内政部表示，他们已在这个约有1万人口的城镇加强戒备，约400名警察轮流在安置隔离侨民的医院周围巡逻。

内政部今天在声明中说：「这些昨天从中国抵达的人员，包括医师在内，都会接受观察。新桑扎里目前情况平静。」（译者：黄靖贻/核稿：卢映孜）

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