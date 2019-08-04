此内容发布于2019年8月4日 上午6:35

（法新社英国圣玛格丽特海湾4日电） 法国发明家沙帕塔（Franky Zapata）今天成功乘飞行滑板横越英吉利海峡，他受访时表示这项壮举「太疯狂了」，他「已经完成梦想」。他与儿子通话时喜极而泣。

在3架直升机护送下，沙帕塔于早上8时17分自法国北部加莱（Calais）的桑加特（Sangatte）出发，横越英吉利海峡（English Channel），整趟旅程距离长达35公里，耗时22分钟。

沙帕塔最后安全降落于英国东南部多佛（Dover）的圣玛格丽特海湾（Saint Margaret's Bay），场边有数十名围观者和记者在等待他。

沙帕塔告诉记者：「剩最后5到6公里时，我真的乐在其中。」

「我们3年前制作了飞行滑板，而现在我们已横越英吉利海峡，这太疯狂了！」

沙帕塔表示，头盔上的指示器显示，他在繁忙的水运航道上，以时速160到170公里飞行。他还在接近海岸时，呈Z字型曲折飞行。

他说：「当我看见英国越来越近，我想找些乐子，以忘记痛苦。当时我的双腿就像着火一般！」

沙帕塔而后和儿子通电话，当场喜极而泣。

40岁的沙帕塔过去是水上摩托车竞速冠军，他7月25日首次尝试横越英吉利海峡，但要降落船上加油时，降落的平台被海浪推高，让他无法妥善降落而坠海。当天是法国人布列里奥（Louis Bleriot）驾驶飞机飞越英吉利海峡满110年。

法国BFM电视台报导，沙帕塔认为自己与布列里奥「不能相提并论」，但表示「我已经达成我的梦想」。

记取上回失败的教训，这次供沙帕塔补充燃料的船只较大，降落区也更宽广。此外，法国海事当局也准许补充燃料的船只在法国海域上停留，不再像上次一样，以安全考量为由拒绝此项要求。

沙帕塔的飞行器由5个小型喷射发动机提供飞行动力，并以背包中的煤油作为燃料。（译者：李宛谕/核稿：林治平）

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