此内容发布于2019年8月3日 上午3:20

（法新社莫斯科3日电） 俄罗斯反对派无视当局与日俱增的压力，誓言要在今天举行另一场大规模示威，以争取反对派人士能公平角逐莫斯科市议员选举。俄国警方已在上周一场抗议活动逮捕近1400人。

这次预计在莫斯科市中心环状大道（Boulevard Ring）进行的游行，将是反对派争取公平参选的最新一场示威活动，因为当局官员拒绝让受欢迎的反对派候选人参加9月8日莫斯科市议员选举。

莫斯科市议员选举的相关问题已经闹得沸沸扬扬，还形成俄国近年来最严重的政治冲突之一。

上月20日有超过2万2000人齐聚莫斯科市中心一座广场，诉求自由与公平的地方选举，期间还发生警方针对示威者的暴力行径。

超过6000人在脸书（Facebook）表示，他们今天会参加在莫斯科环状大道的游行活动，以诉求「恢复选举权」。

俄国官员指出，候选人被取消参选资格，是因为他们伪造了参选所需的连署签名。

但候选人都坚称他们的连署签名遭任意剔除，整个审查过程对他们不利。这些候选人包括高分贝批评克里姆林宫的反对派领袖纳瓦尼（Alexei Navalny）盟友。

许多莫斯科民众也表示，他们连署支持反对派候选人，当局却无故宣布无效。（译者：陈彦钧/核稿：卢映孜）

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