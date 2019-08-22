此内容发布于2019年8月22日 上午8:35

（法新社北京22日电） 加拿大和中国间的外交和贸易争执持续扩大。继加拿大总理杜鲁道昨天矢言勇于抵抗中国势力以捍卫国家利益，北京今天指责渥太华造成双边关系恶化。

两国去年12月开始卷入连串纷争。先是加拿大当局拘押中国科技业巨擘华为财务长孟晚舟，中国随后以涉及间谍罪名拘押2名加拿大籍人士，显然为了报复。

杜鲁道（Justin Trudeau）昨天在一场演说中表示，中国势力日增且对自己在国际秩序中的地位日益强势，但加拿大拥有成功和大国打交道的悠久历史，渥太华不会升高和中国的冲突，不过在捍卫国家利益上也不会退让。

中国外交部发言人耿爽今天在例行记者会上回应说：「当前中加关系遭遇严重困难，责任完全在加方。…我们敦促加方反省错误，认真对待中方的严正立场和关切，立即释放孟晚舟平安回国。」

杜鲁道在演说中还针对延烧数周的香港争民主运动发言，呼吁相关各方克制，并希望香港当局展开对话和尊重基本人权。

耿爽今天则要求加拿大遵循国际法和国际关系基本准则，停止在香港事务上「说三道四」。

由于加拿大和欧洲联盟（EU）发布联合声明支持港民争取「真普选」，北京18日已警告渥太华勿插手香港事务。根据加拿大政府统计，旅居香港加拿大侨民达30万人，在香港外侨人口中规模数一数二。

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