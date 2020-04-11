此内容发布于2020年4月11日 下午11:50

（法新社耶路撒冷11日电） 眼看期限渐渐来到，以色列前参谋总长甘茨（Benny Gantz）为顺利和曾经的敌人尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）携手合作，今天央请总统给予更多时间筹组政府。

甘茨3月2日赢得大选后，近4周前获总统李佛林（Reuven Rivlin）托付，试着筹组联合政府。这场大选是以色列不到1年来的第3次。

由于反尼坦雅胡阵营没有明显方法可取得国会过半，甘茨3月26日加快他当选国会议长的程序，并呼吁筹组紧急团结政府，显然就是想和现任总理的尼坦雅胡结盟。

但双方协商至今尚未得出协议，李佛林给予甘茨的28天期限就将在13日午夜到期。

甘茨所属的蓝白联盟（Blue and White）发出声明指出，甘茨以武汉肺炎疫情来袭国家正当「卫生与社会危机」为由，「向李佛林要求延长两周」以和尼坦雅胡筹组政府。

甘茨对李佛林提及蓝白联盟与尼坦雅胡联合党（Likud Party）的协商：「我认为我们距离协议近了，如果能多点时间，就可以敲定。」

针对甘茨所请，李佛林并未立即回应。

联合党则表示，尼坦雅胡今天邀请甘茨和他的协商人员在「今晚」讨论，并强调「善意，以及尽快筹组政府的国家责任」。

蓝白联盟回应时表示，双方的讨论不会「透过媒体」进行。

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