此内容发布于2019年11月4日 下午9:05

（法新社华盛顿4日电） 伊朗狂热分子冲进美国驻德黑兰大使馆的「伊朗人质事件」今天届满40周年，德黑兰有数以千计民众上街示威，美国则祭出全新制裁。

学生冲进美国大使馆，挟持数十名美国外交人员和警卫为人质的40年后，示威群众走上德黑兰等城市街头，高举嘲弄美国总统川普的人像，呼喊反美口号。

那场持续444天的人质事件，是历来第一次有电视几乎即时转播的全球危机。事件后美伊紧张关系从未改善，也再也没有恢复外交。

在美国今天宣布对伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的9名幕僚施加制裁同时，国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）提及40年前的人质事件。

「40年过去了，德黑兰的革命政权屡屡证明，他们掌权后的第一场行动，凸显其邪恶性格。」

美国财政部表示，这些人是因为在国内受「压迫」，并把「恐怖主义」输出到海外而受制裁，其中包括多位知名人士，像是司法部长莱希（Ebrahim Raisi），以及哈米尼的外交政策顾问维拉雅蒂（Ali Akbar Velayati）等。

川普去年退出前任总统欧巴马签署的伊朗核子协议，反而对伊朗施加广泛制裁，包括试图终结所有伊朗石油出口。（译者：郑诗韵/核稿：陈昱婷）

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