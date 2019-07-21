此内容发布于2019年7月21日 下午11:35

（法新社德黑兰21日电） 伊朗今天表示，在波斯湾遭他们扣押的一艘英国油轮，未来命运将取决于肇事逃逸的相关调查；英国政府则就伊朗此举召开紧急安全会议。

伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）19日在高度敏感的荷莫兹海峡扣押英国籍油轮「史丹纳帝国号」（Stena Impero）和船上23名船员，人船现被扣押在阿巴斯港（Bandar Abbas）外。

伊朗公布的影像显示，史丹纳帝国号当时遭多艘快艇围住，之后戴着头套的士兵从直升机垂降，登上史丹纳帝国号甲板。

另一段由海事安全公司Dryad Global所提供录音能听出，一名伊朗官员下令油轮即刻改变航向，「若遵照指示，你们就会安全」。

英国首相梅伊明天将召开紧急委员会议，讨论伊朗扣船一事。参与内阁相关简报者通常包括部会首长、安全、情报与军事首长。

英国外相韩特（Jeremy Hunt）今天已与德、法外长通话，德法两国都同意，确保船只能安全通过荷莫兹海峡，是欧洲各国的要务。

伊朗指控史丹纳帝国号撞到一艘渔船后，无视求救还关掉船上的收发机，才会扣船展开调查。史丹纳帝国号上23名船员，包含船长共18人为印度籍，另有3名俄罗斯人、1名拉脱维亚人和1名菲律宾人。

伊朗霍尔木兹甘（Hormozgan）省港口暨海事单位人员阿菲菲普（Allahmorad Afifipour）表示，英国油轮上所有船员「健康良好…被安置在安全处所」。船东表示，他们已向伊朗当局提出探视，正等候批覆。

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